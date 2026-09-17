Spaan, rendido ante el delantero del Ajax: «Con tantísimo talento»

Henk Spaan se deshace en elogios hacia la actuación de Kasper Dolberg contra el Willem II (5-1). El columnista de Het Parool incluso le pone un 8+ al delantero danés del Ajax en sus calificaciones.

Spaan describe un momento en el que Dolberg se acomoda el balón con el pecho para Davy Klaassen, que acto seguido dispara con fuerza a portería. «El Dolberg de la temporada pasada, después de bajar con el pecho un balón para Davy Klaassen, habría sido golpeado en el estómago por su misil. El Dolberg de ahora sabía que tenía que apartarse tras dejar el balón».

Dolberg también permitió a su compañero de ataque Oscar Gloukh marcar ante el Willem II. «La confianza que tiene quedó patente en el pase sin mirar con el exterior de su pie derecho hacia Oscar Gloukh, que marcó».

«Dos asistencias y un gol para Dolberg. Si hay un jugador al que se lo deseo, es al danés, tan rebosante de talento», espera Spaan que el atacante de Dinamarca mantenga su forma en las próximas semanas.

El observador del Ajax también ensalza a Gloukh, ya que el extremo del Ajax firmó un gol y una asistencia. «Su mejor centro fue el que puso a Berghuis en el minuto 23. Gloukh dio una asistencia, marcó un gol y jugó un partido excelente».

Por último, Spaan también se muestra elogioso con el entrenador Míchel. «Este entrenador debe de estar haciendo algo bien», reza el informe intermedio del técnico español nombrado este verano.