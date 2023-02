Sorteo de octavos de final de la Conference League 2022-2023: cuándo es, a qué hora es, cómo funciona y equipos clasificados

Te contamos todo lo que necesitas saber de cara al sorteo de octavos de final de la Conference League

Una vez acabada la fase de grupos de la UEFA Conference League llega la fase de eliminatorias de la tercera competición continental a nivel de clubes, ya se disputaron los dieciseisavos de final y llega el momento de sortear los octavos de final y que el Villarreal vuelva a la competición.

Por segunda temporada consecutiva habrá que esperar un poco más para conocer las eliminatorias de los octavos de final de la Europa League debido a que se disputará primero una ronda de playoff de dieciseisavos de final entre los subcampeones de la Europa League y los terceros de la Champions League. Los que se clasifique de esa eliminatoria se medirán a los campeones de la fase de grupos de la Conference League.

El sorteo de los octavos de final de la Conference League tendrá lugar el viernes 24 de febrero de 2023 a las 13.00 horas. El sorteo tendrá lugar en Nyon, donde la UEFA tiene su sede en Suiza.

En dicho sorteo estarán presentes 16 equipos: los ocho campeones de la fase de grupos de la Conference League y los ocho equipos que se clasifiquen de la ronda de playoffs de dieciseisavos de final. Los campeones de los grupos serán cabeza de serie y jugarán la vuelta en casa. La única restricción es que no podrán enfrentarse equipos del mismo país, algo que no afecta al Submarino Amarillo, ya que es el único equipo español en el torneo pero sí que no se puede enfrentar al Lech Poznan al haberse medido ya en la fase de grupos y sus posibles rivales son Lazio, AEK Larnaca, Sheriff, Anderlecht, Basilea, Fiorentina y Gent.

Playoff de dieciseisavos de final de la Conference League

Lazio

AEK Larnaca

Sheriff

Anderlecht

Basilea

Fiorentina Gent

Lech Poznan

Primeros de la Conference League