Han quedado claros los movimientos del Celtic para reforzar la posición de extremo, ya que el internacional egipcio Haitham Hassan, estrella del Real Oviedo, está cerca de fichar por la liga escocesa.

Las negociaciones entre el Celtic y el Real Oviedo en torno a Haitham Hassan han avanzado notablemente durante las últimas horas, aunque el club español confirmó al sitio CeltsAreHere que aún no se ha alcanzado un acuerdo oficial y definitivo entre ambas partes.

Según el sitio, la operación es inminente, pero el extremo sigue siendo jugador del Oviedo, ya que todavía quedan algunos detalles pendientes antes de cerrar el traspaso y obtener la aprobación final del jugador para marcharse.

La situación evolucionó de forma llamativa después de que el Oviedo anunciara una lista de 22 jugadores para disputar su último amistoso antes del inicio de la temporada 2026/2027 frente al Le Havre francés el sábado, en la que se produjo la exclusión de Haitham Hassan.

El sitio señaló que el jugador no sufre ninguna lesión, lo que hace que su ausencia sea llamativa, especialmente al haber acogido con agrado la idea de marcharse tras el descenso del equipo a la Segunda División española, y afirmó, citando a una fuente dentro del club español, que las negociaciones siguen en marcha y que el asunto «llevará algo de tiempo».

Informaciones escocesas apuntan a que el Celtic ha decidido cerrar la operación por 9 millones de libras esterlinas, quedando algunas cláusulas finales aún en discusión entre los dos clubes durante los próximos días.

Una vez alcanzado un acuerdo definitivo, los siguientes pasos serán que el jugador obtenga el permiso para salir de España y se someta al reconocimiento médico, antes de firmar los contratos y anunciar el traspaso de forma oficial.