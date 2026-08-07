¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1079597001.jpgNurPhoto

Traducido por

Sorpresiva decisión española que trastoca los planes del Celtic con Haitham Hassan

Fichajes
H. Hassan
Real Oviedo
Celtic
Segunda Division
Liga de Campeones Clasificación
Egipto
Escocia

Exclusión de un partido amistoso

Han quedado claros los movimientos del Celtic para reforzar la posición de extremo, ya que el internacional egipcio Haitham Hassan, estrella del Real Oviedo, está cerca de fichar por la liga escocesa.

Las negociaciones entre el Celtic y el Real Oviedo en torno a Haitham Hassan han avanzado notablemente durante las últimas horas, aunque el club español confirmó al sitio CeltsAreHere que aún no se ha alcanzado un acuerdo oficial y definitivo entre ambas partes.

Según el sitio, la operación es inminente, pero el extremo sigue siendo jugador del Oviedo, ya que todavía quedan algunos detalles pendientes antes de cerrar el traspaso y obtener la aprobación final del jugador para marcharse.

La situación evolucionó de forma llamativa después de que el Oviedo anunciara una lista de 22 jugadores para disputar su último amistoso antes del inicio de la temporada 2026/2027 frente al Le Havre francés el sábado, en la que se produjo la exclusión de Haitham Hassan.

El sitio señaló que el jugador no sufre ninguna lesión, lo que hace que su ausencia sea llamativa, especialmente al haber acogido con agrado la idea de marcharse tras el descenso del equipo a la Segunda División española, y afirmó, citando a una fuente dentro del club español, que las negociaciones siguen en marcha y que el asunto «llevará algo de tiempo».

Amistosos
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI
Le Havre crest
Le Havre
LEH
Premiership
Kilmarnock crest
Kilmarnock
KIL
Celtic crest
Celtic
CEL

Informaciones escocesas apuntan a que el Celtic ha decidido cerrar la operación por 9 millones de libras esterlinas, quedando algunas cláusulas finales aún en discusión entre los dos clubes durante los próximos días.

Una vez alcanzado un acuerdo definitivo, los siguientes pasos serán que el jugador obtenga el permiso para salir de España y se someta al reconocimiento médico, antes de firmar los contratos y anunciar el traspaso de forma oficial.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google