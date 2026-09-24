Sorpresa: Rooney confiesa que es de origen judío

Wayne Rooney, leyenda del Manchester United y de la selección de Inglaterra, ha revelado que es de origen judío, pese a haberse criado como cristiano católico.

El excapitán de la selección de Inglaterra descubrió que desciende de inmigrantes polacos a través de la familia de su abuela materna, Pat Morrey.

Rooney lo explica todo durante una visita que realizó al campo de Auschwitz, en Polonia, acompañado de su esposa Coleen y de sus dos hijos menores, Kit, de 10 años, y Cass, de 8 años.

Wayne Rooney declaró en su conversación con "Disney+" sobre la serie The Real Rooneys, compuesta por diez episodios: "Descubrí recientemente que mi abuela materna, su familia era de judíos polacos".

Y añadió, según recogió el diario inglés "The Sun": "Soy católico, pero siempre me hice preguntas como: '¿Por qué no somos judíos?'".

El diario señaló que, al proceder la ascendencia por la vía materna, eso convierte a Rooney en oficialmente judío.

Rooney intercambió bromas con quienes lo rodeaban sobre una serie derivada, y el exdelantero del Manchester United, de 40 años, propuso entre risas que se le pusiera el nombre de: "Roo el judío".

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