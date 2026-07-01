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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Sorpresa: Rooney afirma que Harry Kane no mereció el penalti ante el Congo

Inglaterra vs RD Congo
Inglaterra
RD Congo
World Cup
W. Rooney
H. Kane
Inglaterra
República Democrática del Congo
EE. UU.

El delantero inglés protagonizó una jugada polémica en el Mundial.

Wayne Rooney, leyenda del Manchester United y de Inglaterra, sorprendió al afirmar que Harry Kane no merecía el penalti ante la República Democrática del Congo.

Inglaterra se midió a Congo este miércoles en Atlanta, en la ronda de 32 del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

En los últimos minutos de la primera parte, Kane reclamó un penalti al considerar que el portero congoleño Lionel Mpasi lo había derribado dentro del área.

El árbitro jordano Adham Makhadmeh no señaló penalti, lo que indignó a la afición inglesa, aunque Rooney no compartió esa opinión.

«Creo que él (Harry Kane) tropezó solo y saltó hacia el portero», declaró Rooney a la BBC.

Y añadió: «Sí, hubo contacto, pero se produjo al saltar hacia el portero con ambos pies; creo que, probablemente, no sea penalti».

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