Sorpresa mayúscula: Ecuador vence a Alemania y avanza a los dieciseisavos del Mundial

Ecuador se clasificó brillantemente para los octavos de final del Mundial. El jueves venció 2-1 a Alemania en Nueva York y terminó tercero del Grupo E con cuatro puntos, lo que le garantiza estar entre los ocho mejores terceros y el pase a la siguiente ronda.

Alemania ya tenía asegurada la primera posición del grupo al inicio del partido. Ecuador, con un punto, aún tenía opciones de pasar, pero para ello tenía que ganar sí o sí.

A los dos minutos, Leroy Sané abrió el marcador para Alemania con un disparo al ángulo inferior. El gol llegó tras una posible falta de Aleksandar Pavlovic que el VAR no revisó.

Sin embargo, Ecuador respondió rápido: Nilson Angulo batió a Manuel Neuer con un disparo lejano con efecto y puso el 1-1.

Alemania dominó el inicio, pero Ecuador ganó terreno con el paso de los minutos sin crear ocasiones claras.

Iniciada la segunda parte, Alemania obtuvo un penalti a los 47 segundos por falta sobre Kai Havertz, pero el VAR lo anuló al detectar una falta previa de Sané.

Ecuador volvió a dominar. Neuer detuvo un disparo de Valencia y Plata envió el balón fuera tras un error entre Tah y Neuer.

A un cuarto de hora del final, Plata remató a la red un córner peinado y puso el 2-1. Ecuador sufrió, pero aguantó y se llevó la victoria.

Alemania, ya clasificada, termina primera del grupo. Costa de Marfil, que venció a Curaçao, queda segunda, y Ecuador, tercera. Aún no se conoce su rival en la siguiente ronda.