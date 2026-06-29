¡Sorpresa: la dimisión de Al-Mashaal no es definitiva!

La renuncia de Yasser Al-Misehal como presidente de la Federación Saudí de Fútbol ha generado polémica. Aunque anunció su salida en su cuenta de «X», eso no basta legalmente, por lo que su situación aún no está clara.

Al-Meshal anunció su dimisión el lunes, pocos días después de la eliminación de la selección saudí en la fase de grupos del Mundial 2026, lo que desató una oleada de indignación que exigía cambios radicales en el fútbol del país.

Expertos jurídicos: los trámites no se han completado

Según el diario «Al-Riyadiah», los abogados Khalid Abu Rashid y Riad Al-Zahrani, expertos en derecho deportivo, explican que el anuncio en «X» es solo una intención pública, no el trámite completo.

Explicaron que la normativa exige una carta de renuncia oficial ante la instancia competente de la Federación Saudí de Fútbol para que surta efecto.

Abu Rashid añadió que el anuncio en una cuenta personal no supone, por sí solo, la pérdida de competencias ni de la afiliación a las federaciones continentales e internacionales, y aclaró que su mantenimiento depende del tipo de cargo que ocupe en cada organismo.

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Los estatutos de la Federación Saudí indican que el vicepresidente asumirá la gestión y las competencias del presidente tan pronto como la dimisión sea efectiva y se completen los trámites.

Riad Al-Zahrani añadió que la frase de Al-Meshal al asumir el fracaso tiene un valor ético y administrativo ante la afición, pero no implica efectos legales ni responsabilidad personal.

Sobre su afiliación a las federaciones asiática e internacional, Abu Rashid aclaró que, si está ligada a su cargo de presidente, termina al dejar el puesto; pero si fue elegido a título personal para un cargo continental o internacional, conservará su afiliación hasta el final de su mandato, conforme a los reglamentos de dichas federaciones.