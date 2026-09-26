Sorpresa financiera en el Barcelona

Ferran Olivé, vicepresidente económico del FC Barcelona, afirmó que el club catalán está obligado a vender jugadores si quiere realizar nuevos fichajes en el mercado de invierno del próximo enero.

El portal Tribuna recogió las declaraciones de Olivé al programa «Que t'hi jugues» de la emisora catalana RAC1, donde aseguró que la situación económica del club ha mejorado, aunque sigue siendo insuficiente para permitir fichajes sin vender antes a algún jugador. El equipo del entrenador Hansi Flick parece encontrarse en un nivel excelente y el Barcelona confía en no verse obligado a recurrir al mercado de enero.

El Barcelona ha ganado los ocho partidos que ha disputado esta temporada, y además su plantilla cuenta con dos jugadores en cada posición.

El plan de Laporta

El dirigente catalán también señaló que ya está trabajando en la elaboración del presupuesto de la próxima temporada, y que la idea de la junta directiva del presidente Joan Laporta es recuperar el valor neto neutro (es decir, que el club no tenga un neto negativo ni disponga de superávit) de cara a 2030.

Olivé explicó: «Nuestros indicadores eran negativos y nos ha llevado cinco años llegar a una base 1-1. No ha sido fácil».

La importancia del Spotify Camp Nou

El dirigente catalán repasó los puntos principales de la asamblea general ordinaria celebrada el pasado sábado, así como la situación económica del club azulgrana, y dijo: «Para que el equipo funcione, hay que proporcionar las herramientas. Se trata de ganar. Cuando llegamos, faltaba el combustible (económico)».

Se refirió a la mayor preocupación actual del club y afirmó: «Lo que me preocupa, como máxima prioridad, es completar lo que queda del Spotify Camp Nou. Con la obra del estadio finalizada y el equipo funcionando bien, aumentará el número de patrocinadores y venderemos más en las tiendas. Es un círculo. Por eso pedimos a los socios que aumentaran el límite de financiación, porque es la piedra angular del proyecto».

El vicepresidente insistió especialmente en la importancia económica que representará el Spotify Camp Nou, y dijo: «Cuando se realizó el estudio y entraron los inversores, se calculó que los ingresos rondarían los 350-375 millones de euros. Pensábamos que tendríamos más dificultades para vender los asientos VIP, pero se han vendido casi por completo».

Y añadió: «El éxito ha sido enorme. Se espera que los ingresos se sitúen en la franja de los 425-450 millones de euros».