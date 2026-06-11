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Mexico v Poland: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

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Sorpresa en la alineación de México frente a Sudáfrica

Mexico vs Sudáfrica
Mexico
Sudáfrica
World Cup
G. Ochoa
México
Sudáfrica

Javier Aguirre, seleccionador de México, anunció la alineación para el partido inaugural del Mundial 2026 contra Sudáfrica, este jueves en el estadio de la Ciudad de México.

El técnico ha dejado al legendario portero Ochoa, de 40 años, en el banquillo.

La alineación mexicana es:

Portero: Raúl Rangel

Defensa: Reyes, Yohan Vázquez, Montes, Gayardo

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Chequia
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Sudáfrica
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República de Corea
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Centrocampistas: Vidalgo, Erick Lira, Brian Gutiérrez, Alvarado

Delanteros: Raúl Jiménez, Kenyonis

Por su parte, la alineación de Sudáfrica fue la siguiente:

Portero: Ronen Williams

Defensa: Modiba, Mbokazi, Emi Okon, Mdao

Centrocampistas: Nkosinathi Sibisi, Setuli, Mokwena y Adams

Delanteros: Rainers, Foster

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