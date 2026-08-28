Sorpresa en el Barcelona: Flick encuentra al "soldado perfecto"

El inglés Anthony Gordon ha comenzado a afianzar rápidamente su posición dentro del Barcelona, después de firmar un primer debut como titular que refleja con claridad las razones que llevaron al técnico alemán Hansi Flick a insistir en su fichaje, dado que posee una serie de cualidades que encajan en gran medida con la filosofía del entrenador y su forma de trabajar.

Según lo publicado por el diario español "Sport", la influencia de Flick fue un factor determinante para completar el fichaje de Gordon, después de que el técnico alemán viera en el extremo inglés el modelo ideal del jugador que busca dentro de su sistema: un futbolista que no deja de correr, que cuenta con velocidad y explosividad física y que tiene la capacidad de tomar las decisiones correctas en el último tercio ofensivo.

El fichaje de Gordon llegó tras una temporada en la que el Barcelona sufrió el impacto de las repetidas ausencias de Raphinha, algo que privó al equipo de una de sus armas más destacadas en la presión adelantada y en su aportación ofensiva, por lo que Flick quiso incorporar a un jugador capaz de recuperar esa vitalidad, y encontró en el inglés la solución más cercana a las características que buscaba.

Gordon tuvo la oportunidad de debutar como titular por primera vez ante el Athletic Club, el jueves, en el estadio Spotify Camp Nou, y ofreció durante 80 minutos una actuación que reveló rápidamente su identidad sobre el terreno de juego, antes de ser sustituido por Karim Adeyemi.

Y aunque su contribución no fue del tipo que siempre aparece en los números ofensivos directos, Gordon dejó su huella a través del trabajo constante, la presión intensa y los desmarques sin balón, dejando claro que no buscará los focos de la manera en que lo hace Lamine Yamal, sino que intentará ganarse a la afición con el esfuerzo, la eficacia y el compromiso táctico.

Sus números reflejan el volumen de trabajo que ofreció durante el partido, tras registrar 3 recuperaciones de balón, ganar 5 de 9 duelos, disparar en dos ocasiones y completar con éxito los tres regates que intentó ejecutar, en una actuación completa desde el punto de vista físico y táctico.

Regreso al antiguo "Flick"

Fermín Suárez, analista de "Movistar" y "Cadena SER", considera que la presencia de Gordon junto a Raphinha y Fermín López devolvió al Barcelona algo de la vitalidad que se vio en el arranque de la temporada 2024-2025, afirmando que el equipo ha pasado a jugar con un ritmo más rápido, con claridad en las ideas, mayor profundidad y una mejor presencia en las zonas ofensivas.

El analista español elogió especialmente lo que ofreció Gordon, calificando su debut como una "actuación asombrosa", y aludió a su energía y a su capacidad para repetir esfuerzos y tomar decisiones rápidas, además de la presión, la recuperación, la conducción del balón y la continuidad de su juego con la misma intensidad.

Y más allá del terreno de juego, parece que Gordon afronta su nueva etapa con una mentalidad profesional estricta, ya que presta gran atención a mantener su puesta a punto física y al cuidado de su cuerpo, un aspecto que se asemeja en cierta medida a lo que hace Robert Lewandowski, aunque el inglés tenga todavía 25 años.