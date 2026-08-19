Sorpresa: el mercado del Real Madrid ha terminado, salvo en un caso

Un informe reveló la postura del Real Madrid respecto al mercado de fichajes de este verano, a menos de dos semanas del cierre del mercato, asegurando que la directiva del club considera que sus operaciones de este verano prácticamente han terminado y que no espera cerrar nuevas incorporaciones.

Según el diario Marca, el Real Madrid considera que el mercato está cerrado en un 95%, dejando el 5% restante como margen ante cualquier circunstancia inesperada que pudiera obligar a cambiar los planes antes del cierre oficial del mercado el próximo 31 de agosto.

Marca explicó que estas circunstancias excepcionales serían la posibilidad de que uno de los jugadores del equipo sufra una lesión grave, o que se produzca una salida no planificada de alguno de los integrantes de la plantilla, lo que podría llevar a la directiva del club a moverse de nuevo para cubrir la ausencia.

El diario señaló que la directiva del Real Madrid se siente satisfecha con el mercato actual, después de que el club lograra cerrar sus fichajes sin entrar en negociaciones largas, con la excepción del fichaje de Yan Diomande, cuya conclusión se retrasó por algunos detalles secundarios relacionados con el acuerdo con el Leipzig.

Tampoco el «caso Rodri» afectó a los planes del Real Madrid, pese a la vinculación del club con la contratación de Martín Zubimendi, noticias que la directiva del club ha desmentido de forma constante.

En cambio, Marca considera que el centro del campo del Real Madrid podría ser el único punto de inflexión en los próximos días, en caso de que el club reciba ofertas potentes de clubes de la Premier League por Aurélien Tchouaméni o Eduardo Camavinga, después de que algunos clubes ingleses mostraran su interés en la pareja durante el verano.

El diario aseguró que la salida de cualquiera de los dos, Tchouaméni o Camavinga, sería tratada como una circunstancia excepcional que podría devolver al Real Madrid al mercado de fichajes, aunque que eso ocurra no parece fácil en estos momentos.

Esta postura coincide con las declaraciones de José Mourinho, director técnico del Real Madrid, quien dijo recientemente: «No digo que no vaya a haber más fichajes, porque el mercado sigue abierto, pero si me preguntas directamente si el mercado está cerrado para mí, sí, está cerrado».

El Real Madrid ha cerrado 6 fichajes durante el presente verano, además de la recuperación de Endrick, así como la realización de cambios en el cuerpo técnico del primer equipo, lo que ha hecho que el club se sienta satisfecho con el trabajo realizado hasta ahora.

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