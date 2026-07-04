Sorpresa: el Arsenal permite la salida de su estrella

El extremo belga Leandro Trossard está a punto de dejar el Arsenal para fichar por el Beşiktaş turco. El traspaso, revelado por «The Athletic», se estima en 20 millones de euros más 2 millones en incentivos.

Ambos clubes ya tienen un acuerdo preliminar, aunque al jugador, de 31 años, le resta un año de contrato con el Arsenal, extendido hasta 2027.

El club turco busca reforzar su plantilla con un jugador de experiencia europea antes del inicio de la temporada.

Trossard deja el Arsenal tras una temporada excepcional en la que el equipo se proclamó campeón de la Premier League por primera vez desde 2004; disputó 50 partidos, marcó 8 goles y dio 11 asistencias, Fue titular en 21 partidos de la Premier League y se convirtió en pieza clave del sistema ofensivo de Mikel Arteta.

Llegó en enero de 2023 procedente del Brighton por más de 31 millones de euros y, desde entonces, se ha consolidado en el once.

En total, con los «Gunners» ha jugado 174 partidos, marcado 36 goles y dado 34 asistencias.

Ahora, Trossard está con la selección belga en el Mundial, ya clasificada para octavos, así que el anuncio oficial se hará tras su eliminación.