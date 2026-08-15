El club Al-Hilal ha tomado una decisión sorprendente, después de que comenzara a considerar la posibilidad de expulsar de las filas del equipo a su delantero francés Karim Benzema durante la presente temporada.

El periodista saudí Ahmad al-Ajlan afirmó que el club Al-Hilal estudia llevar a cabo un finiquito económico con Benzema, en caso de tener éxito en la contratación de un nuevo delantero goleador durante el actual mercado de fichajes de verano.

Estas noticias llegaron un día después de la crisis que provocó el delantero francés, cuando protestó por la decisión de ser sustituido en el minuto 70, durante la victoria por 4-2 ante el Al-Faisaly, en la primera jornada de la Roshn League.

El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, justificó el enfado de Benzema tras el final del partido, al considerar que es normal que quisiera disponer del mayor tiempo posible.

El delantero francés se incorporó al Al-Hilal durante el pasado mercado de fichajes de invierno, en una operación como agente libre, tras la rescisión de su contrato con el Al-Ittihad.

Desde su incorporación, el exdelantero del Real Madrid ha disputado 14 partidos con el "Líder" en las distintas competiciones, en los que logró marcar 10 goles, además de repartir 5 asistencias.