Tras años de críticas por su escasa contribución defensiva, quizá Kylian Mbappé, la estrella de Francia, se haya dado cuenta por fin de que su equipo le necesita en ese aspecto.

Su hermano Ethan, en una ronda de preguntas familiares publicada en «Le Parisien», le espetó: «¿Alguna vez pensarás en defender o presionar?».

El jugador del Real Madrid admitió que debe «mejorar» y prometió darlo todo en el Mundial.

Mbappé admitió: «Hablamos mucho de esto porque Ethan defiende mucho más que yo. Es bueno que la gente se fije en este aspecto».

Y añadió: «Siempre se me ha exigido mucho, y debo mejorar. Es clave para los equipos y sé que tengo que hacerlo. Este Mundial es el inicio, queremos ganarlo y estoy dispuesto a darlo todo, cueste lo que cueste».

Durante la entrevista se le preguntó también por su futuro político, incluso como presidente de la República.

Mbappé respondió: «¿Presidente de la República? Muchos me lo dicen, pero no lo tengo en mente... Ya me odian lo suficiente».