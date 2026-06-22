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Somos Argentina... ¿Qué dijo Messi tras batir su récord en el Mundial?

Argentina vs Austria
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L. Messi
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Leo irradia alegría tras clasificarse.

Lionel Messi, capitán de Argentina, celebró la victoria 2-0 sobre Austria este lunes en la segunda jornada del Grupo 10 del Mundial 2026.

Messi marcó los dos goles del encuentro, llegó a 5 en el torneo y se convirtió en el máximo goleador histórico del Mundial, con 18 tantos.

La Albiceleste suma 6 puntos y ya está en dieciseisavos tras vencer 3-0 a Argelia en la primera fecha, con otros tres tantos de Messi.

Tras el encuentro, declaró: «Estoy contento con la victoria y la clasificación. Sabíamos que sería un partido difícil, pero lo superamos».

Y añadió, según informó la cadena «beIN Sports»: «Era importante sumar 6 puntos en los dos primeros partidos para clasificarnos, de modo que pudiéramos disfrutar de una semana tranquila antes de la segunda ronda».

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Sobre sus cinco goles y el récord histórico de Miroslav Klose (16), afirmó: «Solo pensábamos en la victoria, sin fijarnos en nada más».

Y añadió: «El rival no regala nada, así que tuvimos que jugar rápido para sentenciar, aunque ellos tampoco nos hicieron daño».

Y concluyó: «Somos Argentina y siempre buscamos ganar a cualquier rival».

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