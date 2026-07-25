El neerlandés Crysencio Summerville, último fichaje del Al-Hilal saudí, expresó su gran alegría por unirse al "Zaeem", asegurando que su decisión de fichar no estuvo motivada por ninguna otra consideración, sino por su sentimiento hacia el proyecto deportivo del club y su deseo de conquistar títulos con uno de los mayores clubes asiáticos.

El Al-Hilal anunció ayer viernes la contratación oficial de Summerville procedente del West Ham United inglés, con un contrato de cuatro temporadas, en una operación cuyo valor superó los 70 millones de euros, convirtiéndose en uno de los mayores fichajes del club en los últimos años.

En su primera aparición a través del centro de prensa del Al-Hilal, el extremo neerlandés afirmó que sus objetivos están claros desde el primer día, señalando que aspira a contribuir a recuperar el título de la Roshn Saudi League y a volver a coronarse en los torneos asiáticos, además de competir por todos los títulos posibles.

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Summerville declaró: "Estoy muy feliz de vestir la camiseta del Al-Hilal, y mi deseo es conquistar todos los títulos y ayudar al equipo a recuperar la Liga y Asia en primer lugar".

El jugador quiso dirigir un mensaje directo a la afición del Al-Hilal, asegurando que espera su apoyo durante la nueva temporada y que dará todo lo que tiene para hacerles felices sobre el terreno de juego.

Y añadió: "Mi objetivo es hacer feliz a la afición marcando y asistiendo en cada partido, y espero verlos siempre en las gradas, porque le dan al equipo un gran impulso para lograr las victorias".

Summerville también reveló la verdadera razón tras su elección del Al-Hilal, asegurando que su sentimiento hacia el club fue el factor decisivo a la hora de tomar la decisión.

Y concluyó: "Cuando sabes que un club del tamaño del Al-Hilal se interesa por ti, te sientes valorado. Mi sentimiento fue lo que me condujo hacia el Al-Hilal, y espero conquistarlo todo con esta gran entidad".