Solari: "Hemos hecho bastantes goles"

El técnico del Real Madrid asegura que están listos para el Clásico pese al 0-3 en Copa: "Estamos de pie. Hicimos muchas cosas bien pese al resultado"

El Real Madrid recibe este sábado al Barcelona en el Santiago Bernabéu para el segundo Clásico de la semana. Un partido que viene marcado por la eliminación copera del pasado miércoles. Sin embargo, en rueda de prensa, Solari se ha reafirmado en que el equipo "está de pie" nuevamente, y que están bien tanto físicamente como anímicamente.

¿Cómo afrontan el partido ante el Barcelona?

“Estamos otra vez de pie, con ganas de puntos, el destino ha querido que sea contra el mismo rival. Lo enfrentaremos con todas las ganas y con el mismo espíritu que hicimos en el anterior. Mejorando lo que no hicimos bien y sosteniendo lo que hicimos bien”.

¿Es difícil preparar este partido entre un Clásico y la Champions?

“Tenemos que pensar en el siguiente partido, más allá de que sea el Clásico. Debemos recortar puntos. Pero si no fuera un Clásico, también nos enfocaríamos en el siguiente partido. Es obligado mirar a corto y largo plazo, pero lo que concentra todas las energías es el siguiente partido”.

¿Cómo se puede mejorar la definición de Vinicius?

“Me gusta mirar todo lo positivo que hacen los futbolistas. Vinicius tiene muchas cosas positivas, más allá de su frescura, su habilidad, sus ganas de aprender, cómo soporta la presión… Tantas cosas en tan poco tiempo. Me gusta mirar eso. Mejorar es su trabajo y el de todos, pero yo pondría la mirada en todas esas cosas tan buenas”.

¿Por qué juega Isco tan poco?

“La convocatoria no la hemos armado aún. Es positivo que estén todos los jugadores lesionados. Isco estuvo 18 días lesionado y empezó esta semana. Está disponible. Queremos recuperar también a Llorente. Estamos casi todos y eso es muy importante. Habla bien de muchos otros sectores del club que están trabajando bien”.

¿Le falta gol al equipo?

“Hemos hecho goles. No lo hicimos en el último partido, pero antes sí lo hicimos, y bastantes. Uno siempre quiere todos para nosotros y ninguno para el rival. El otro día ya lo hablamos, pero debieron entrar algunas de las pelotas que no entraron. Pero esto es fútbol. Tenemos otra oportunidad de que entren”.

¿Qué tipo de partido espera? ¿Similar al Clásico de Copa?

“Cada partido es un mundo en sí mismo. Los entrenadores pueden plantear cosas y pueden condicionar, pero nosotros estamos bien. Le pusimos todo nuestro empeño, queríamos estar en la final. Ahora estamos de pie y pensando en el partido de mañana. Es un Clásico y todos estamos muy metidos y con muchas ganas”.

¿Le parece justa la sanción de Ramos en Champions?

“No voy a valorarlo hoy, disculpa. Es un partido de Liga, y tenemos otra rueda de prensa el lunes”.

¿Qué le pide al Bernabéu después del recibimiento en Copa?

“Fue muy bonito ver el Bernabéu a tope como el otro día. Ellos saben que ellos también juegan el partido”.

¿Le preocupa la defensa después de encajar tres goles en apenas dos remates?

“La mirada positiva es que nos remataron sólo dos veces a puerta. Lo que tenemos que intentar hacer es repetir lo bueno, pero que los tiros no entren. Es difícil decirlo con el resultado final, pero es que hicimos cosas muy bien. Es el fútbol: marcar en el momento adecuado cambia los partidos. De nada sirve jugar sobre la imaginación”.

¿Tiene un plan para los menos importantes como Bale, Marcelo, Isco o Asensio?

“Siguen siendo importantes. No estoy de acuerdo en que no tengan protagonismo. Bale ha jugado todos los partidos y ha marcado, no sólo en este último tramo de temporada. Ha sido determinante en muchos partidos, en la última Champions y en anteriores. Marcelo sabemos lo que significa. Asensio estuvo lesionado un tiempo largo y desde que volvió creo que han sido 8 de 9 partidos jugando. Marcó un gol en Ámsterdam vital. Todos los jugadores de la plantilla son importantes, no sólo ellos o los que juegan. Contamos con todos ellos, también con Marcos Llorente”.

¿Echa en falta un delantero goleador?

“Mi trabajo es el de entrenador, no el de analista. Eso es lo vuestro. Trabajamos sobre lo necesario y lo posible, y mejoramos en lo que podemos. La definición, y otras facetas. Esta plantilla es maravillosa, llena de grandísimos jugadores”.

¿Cómo está físicamente la plantilla? ¿Necesitan rotaciones?

“Son seres humanos, pero no es el primer año que lo hacen”.

¿Qué le pediría al Bernabéu, que el otro día pitó a Bale?

“No tengo nada que decirle a la afición. A Bale todos le conocen, y saben lo que le ha dado el club, no sólo él sino el resto de los jugadores. La afición del Bernabéu se expresa con mucho respeto y sabe valorar lo que le ha dado esta plantilla en particular”.

Insisto, ¿qué le parece la sanción a Ramos?

“Es que tenemos tiempo para hablar de eso después de este partido. Tenemos que poner toda nuestra intención y nuestra mirada en el partido de mañana. Os entiendo vuestras inquietudes, pro el nuestro es mirar al partido de mañana. Queremos repetir lo que hicimos bien el otro día”.

¿Es un Match-ball esta temporada?

“Todos los partidos son así, desde el primero al último en cualquier competición”.