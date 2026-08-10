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«Sois unos idiotas»: ¡Malcom responde a los rumores sobre su salida del Al-Hilal!

Malcom
Al Hilal
1ª División
Brasil
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Mensaje explosivo de la estrella brasileña

El brasileño Malcom de Oliveira, extremo del Al-Hilal saudí, rompió su silencio para responder a las informaciones que vinculaban su futuro con una salida de las filas del "Líder" durante el actual mercado de fichajes de verano, en medio de rumores sobre su cercanía a vivir una nueva experiencia fuera del club.

Diversos informes periodísticos habían señalado durante los últimos días la existencia de un acuerdo entre el Al-Hilal y el club Al-Diriyah para el traspaso de Malcom, en medio de especulaciones sobre el futuro del jugador con el equipo, especialmente con los cambios que atraviesa el "Líder" de cara a la nueva temporada.

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Pero Malcom optó por responder él mismo a una de las publicaciones que abordaban las noticias de su salida a través de la plataforma "X", donde negó de forma directa la veracidad de lo que se difundía, y escribió: "Noticias falsas. Sois unos tontos".

La respuesta del extremo brasileño llega para aumentar la incertidumbre en torno a su futuro, especialmente porque los rumores sobre su traspaso al Al-Diriyah habían crecido durante el último periodo, antes de que el jugador saliera con un mensaje claro negando esas versiones.

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Malcom tiene contrato con el Al-Hilal, y ha sido uno de los elementos destacados del equipo desde su incorporación, aunque su nombre entró dentro de los expedientes vinculados a la posibilidad de un cambio durante el mercado, coincidiendo con el deseo del club de reorganizar su plantilla antes del inicio de la temporada.

Por tanto, la respuesta de Malcom representa hasta ahora la postura más clara del propio jugador respecto a su futuro, a la espera de lo que arrojen los próximos días, y de si las noticias de su traspaso al Al-Diriyah volverán a primer plano de nuevo o si el extremo brasileño continuará su travesía con el Al-Hilal.

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