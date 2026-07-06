Sobre Maradona... Bellingham revela una sorprendente paradoja sobre sus dos goles

El futbolista inglés Jude Bellingham afirmó que la victoria de su selección ante México fue el momento en el que más orgulloso se sintió de vestir la camiseta de las Tres Leones, y animó a los aficionados de su país a que comunicaran a sus jefes y profesores que al día siguiente se tomarían el día libre.

Bellingham marcó dos goles que llevaron a Inglaterra a imponerse a México por 3-2 en el Estadio Azteca, en la madrugada de este lunes, en los octavos de final del Mundial.

«Nunca me había sentido tan orgulloso de un grupo de jugadores, de una selección o de toda una nación como hoy», declaró Bellingham a ESPN.

«Hemos representado a todo el país; esta semana lo he sentido detrás de nosotros. Es la mejor noche de mi carrera con Inglaterra».

Añadió que la selección inglesa aún debe jugar algunos partidos más para «corregir el error» del Mundial de 1986, señalando que sus dos goles en el partido se marcaron en el mismo lado del campo en el que Maradona anotó su famoso doblete hace 40 años.

«Decid a vuestros jefes que no iréis a trabajar. Yo sigo a la selección desde los 7 años; el Mundial de 2010 fue el primero que viví y, desde entonces, hemos tenido grandes momentos», recordó.

Y añadió: «Niños, no vayáis al colegio, y padres, no al trabajo. Disfrutad del día con amigos, id al bar si podéis, porque noches como esta no se repiten».

Reconoció: «Sé la presión que tenemos todos».

Cada jugador tiene una responsabilidad distinta en el campo, pero los 26 podemos aportar lo mismo, y espero que esta victoria les dé la misma confianza.

Y concluyó: «No debemos temer a ningún rival. No hay que esperar 40, 50 o 60 minutos para recordar que somos un buen equipo. Ojalá esta victoria les dé la confianza que se merecen».