SL Benfica: socios que no rehuyen la SAD

En el Barcelona, desde hace varios años resuena la discusión -o el rumor- de que el club puede dejar de ser de sus socios para convertirse en una Sociedad Anónima Deportiva. Preguntado en varias ocasiones, la última recientemente, la cúpula directiva de la entidad azulgrana niega tajantemente que se esté planteando o se haya planteado -ni siquiera estudiado- proponer a sus socios la conversión a empresa y la venta de las acciones a un tercero. Algún documento sí existe y ha estado sobre la mesa de los máximos ejecutivos, pero únicamente a nivel de consulta para conocer cuáles son los modelos existentes en Europa. Por ahora, ningún paso más previsto. Ni a corto, ni a largo plazo.

El rival del Barça este martes es uno de esos ejemplos. En febrero del 2000, el Benfica decidió no transformarse, sino constituir una SAD para el negocio del fútbol profesional. El club sigue existiendo, gestiona todos los deportes excepto el fútbol y es propiedad de sus 244.065 socios, que tienen potestad de votar en las Asambleas Generales y que eligen a su presidente cada cuatro años en unas elecciones democráticamente peculiares. No todos los socios tienen los mismos derechos, ni en las Asambleas ni en las urnas: los socios con antigüedad entre uno y cinco años tienen un voto, los de cinco a diez años disponen de cinco votos, los que van de diez a veinte años tienen 20 votos y los socios con más de 20 años de carné disponen de 50 votos. El presidente, elegido este pasado octubre, es el legendario Rui Costa. Algo de lo que el Benfica se siente muy orgulloso es de su futuro social: dispone de un 26% de socios menores de 18 años, por un 8% mayor de 65. En el Barça, los menores de 20 (no clasifica por menores de 18) significan el 21,8% de la masa social, por el 21,7% de mayores de 65 años.

Pero el club no es solo una entidad social sin ánimo de lucro. Los socios quisieron dar un paso más y aprobaron la creación de varias áreas de negocio gestionadas por profesionales del sector. Las decisiones que atañen a las SA no pasan en ningún caso por Asamblea, a diferencia de lo que sucede en el Barça. El Benfica tiene un grupo extensísimo de empresas, algunas 100% propiedad del club, otras con una alta participación en el accionariado. La más importante, Benfica SAD, la sociedad que gestiona el fútbol profesional y de la que el Benfica dispone del 64,65% de las acciones, divididas entre el mismo club deportivo (40%) y Benfica SGPS (20,65%), la empresa que administra el capital social y que es propiedad 100% del club. El resto de los inversores tienen un porcentaje mucho menor de acciones. El mayoritario dentro de los menores es José Antonio dos Santos (16%), detenido junto al expresidente del club, Luís Filipe Vieira, por blanqueo de capitales y fraude fiscal. Este mismo verano, Dos Santos firmó la venta de su participación al empresario estadounidense John Textor, aunque la operación se congeló tras el escándalo. La SAD cerró este pasado ejercicio económico con 17,4 millones de pérdidas, mientras que Benfica SGPS lo hizo con 13,6 millones. En total, 31 millones de pérdidas para el club.

El club dispone de varias empresas

El Benfica tiene una gran diversidad de filiales para administrar sus activos y sus negocios. El club, Sport Lisboa e Benfica, atesora el 100% de la propiedad de Clínica Benfica (servicios médicos), Benfica Seguros (correduría), Parque do Benfica (el párking del estadio), Identiperímetro (inversiones inmobiliarias) y Benfica SGPS, propietaria a la vez de varias sociedades. El club también tiene el 50,05% de Benfica Multimédia SA, una productora de contenidos audiovisuales que comparte con Sportinveste Multimédia, y el 40% de Benfica SAD, como anteriormente se ha destacado.

Bajo el paraguas de Benfica SGPS (100% propiedad del club), la entidad también administra las Sociedades Anónimas Benfica Estádio (gestión del estadio Da Luz), Benfica TV, Benfica Radio y Benfica Internacional SARL, radicada en Luxemburgo para el control y adquisición de participaciones en empresas extranjeras. De hecho, esta sociedad será la gestora de Benfica USA, la futura filial del club en los Estados Unidos. Además, Benfica SGPS dispone del 75% de las acciones de Red Up Sports SL, una compañía que invierte en start ups relacionadas con el mundo del fútbol.

De BLM a Barça Produccions

En la actualidad, el FC Barcelona ya tiene en su propiedad dos Sociedades Limitadas, junto con sus filiales en Estados Unidos y Hong Kong. Barça Licensing & Merchandising fue la primera, constituida en 2018 para la recuperación de los productos oficiales que gestionaba Nike. Tras ser presidida por Josep Maria Bartomeu, ahora el máximo responsable es Álex Barbany, ejecutivo del área comercial. La segunda, creada este pasado septiembre, es Barça Produccions SL, la sociedad responsable de Barça Studios, la productora de contenidos audiovisuales. Precisamente, los socios dieron su visto bueno en la última Asamblea General para vender una participación minoritaria de Barça Produccions a un socio especialista en el mundo audiovisual.