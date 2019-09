Siquinalá ratifica su respaldo hacia Acosta

Los Naranjeros no logran salir del fondo de la tabla.

Las cosas no han marchado de la mejor manera para Siquinalá en este arranque de temporada. Luego de la victoria en el debut ante Mixco, los Naranjeros no volvieron a sumar de a tres y de momento no logran salir del fondo de la tabla.

Todo esto, luego de los cambios que el club realizó en la plantilla del equipo. Pese a ello, la directiva de Siquinalá ha mostrado su confianza en el director técnico Antonio Acosta, a quien respaldan de cara a lo que se viene en el torneo.

Estos son los números de Antonio Acosta en Siquinalá en la Liga Nacional:

Siquinalá 2-0 Mixco

Sanarate 0-0 Siquinalá

Siquinalá 0-2 Cobán Imperial

Santa Lucía 2-0 Siquinalá

Siquinalá 0-2 Comunicaciones FC

Siquinalá 1-2 Guastatoya