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Sin anuncio oficial: el Al-Ahli devuelve a Cancelo al campo del Barcelona

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El lateral portugués puso fin a su etapa con el Al-Hilal

El Al-Ahly egipcio devolvió al lateral portugués Joao Cancelo al estadio del Barcelona, pese a que el club catalán no ha anunciado oficialmente su fichaje hasta el momento.

El Al-Ahly visita al Barcelona este miércoles en el estadio Spotify Camp Nou, en un partido amistoso por el Trofeo Joan Gamper.

El estadio Spotify Camp Nou fue testigo de la presencia de Cancelo junto a los jugadores del Barcelona, pocos minutos antes del inicio del partido, a pesar de que sigue siendo oficialmente jugador del Al-Hilal.

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Esto ocurre en un momento en el que informes de prensa confirmaron que el club saudí llegó a un acuerdo con el lateral portugués para rescindir su contrato, que finalizaba al término de la presente temporada, a cambio de renunciar al resto de sus emolumentos.

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Se espera que el Barcelona anuncie oficialmente, en las próximas horas, su fichaje de Cancelo, en una operación de traspaso libre, para completar el trayecto que inició en la segunda mitad de la temporada pasada.

El jugador de 32 años militó en las filas del Al-Hilal desde el verano de 2024, pero quedó fuera de la lista local del equipo la temporada pasada, por lo que decidió incorporarse al Barcelona en calidad de cedido, en la segunda mitad de la misma.

Cancelo ofreció buenas actuaciones con el conjunto catalán durante su etapa como cedido, y contribuyó a la conquista del título de la Liga española, a costa del eterno rival Real Madrid.

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