Silbato árabe para el debut de Alemania en el Mundial

La FIFA ha designado un equipo arbitral marroquí para el partido Alemania-Curazao del domingo en Houston (Texas), correspondiente a la primera jornada del Grupo 5 de la Copa del Mundo 2026.

El árbitro principal será el marroquí Jalal Jaid, asistido por sus compatriotas Zakaria Brinsi y Mostafa Akarkad. El sudafricano Tom Abongil actuará como cuarto árbitro, mientras que Zakhili Siwela será el asistente suplente.

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Curazao, apodada «La Ola Azul», es el país más pequeño en población y superficie que ha alcanzado un Mundial.

La isla caribeña cuenta con unos 150 000-186 000 habitantes y apenas 171 millas cuadradas.

Se clasificó por primera vez para el Mundial de 2026 tras una destacada campaña en la CONCACAF bajo la dirección del veterano entrenador Dick Advocaat, convirtiéndose en la primera selección no soberana de las Américas en lograrlo.

El Grupo E se completa con Costa de Marfil y Ecuador.







