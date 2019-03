Sidibé se deja querer por el Atlético de Madrid

El lateral del Mónaco estuvo en la órbita rojiblanca, aunque fue finalmente Arias el que llegó.

Djibril Sidibé sigue con un ojo puesto en el Atlético de Madrid. El lateral derecho del Mónaco, en la órbita rojiblanca la temporada pasada, no llegó finalmente a la disciplina del 'Cholo' Simeone, aunque no descarta hacerlo en un futuro. "El , no sé nada. Mantuvimos negociaciones, pero fue complicado, sobre todo por mi estado de salud después de la Copa del Mundo. Es un gran equipo en . Mi objetivo es triunfar en el Mónaco y luego hablaremos con club para encontrar la mejor solución", dijo en declaraciones a Telefoot.

Así, el internacional francés ha vuelto a abrirle la puerta al equipo colchonero. Destacado en el Mónaco campeón de Francia en la temporada 2016/17, es de los pocos jugadores que levantaron el título liguero que sigue jugando para los del Principado. Algo que parece tener fecha de caducidad. Y es que igual que salieron Kylian Mbappé, Bernardo Silva, Mendy, Fabinho o Bakayoko, Sidibé parece destinado a crecer lejos del Estadio Luis II.

Y bien podría hacerlo en Madrid junto al que fuera su compañero Thomas Lemar. A punto estuvo de llegar de la mano con él, aunque el club apostó finalmente por la contratación del colombiano Santiago Arias. Una lesión de rodilla del francés y su escasa participación en el Mundial de elevaron la desconfianza en un Sidibé que, protagonista de una de las peores temporadas recientes del club del Principado, deja abierta la posibilidad de recalar en el equipo dirigido por Diego Pablo Simeone.