Siboldi admite interés por el ‘Gallito’ Vázquez

El entrenador uruguayo ha dejado en manos de la directiva la decisión de pujar por el futbolista de Santos Laguna.

Dentro de la reestructuración de Cruz Azul que planea Robert Dante Siboldi para el Clausura 2020, José Juan Vázquez es uno de los nombres que tiene en carpeta el entrenador como posibles refuerzos toda vez que pudo dirigirlo en .

“Por supuesto (que gustaría tenerlo). Para nadie es desconocido la capacidad y calidad que tiene como jugador y como persona el Gallito Vázquez, es un jugador más que está entre la baraja de posibilidades en la institución, conjuntamente con la directiva para tomar decisiones”, explicó en conferencia de prensa en La Noria.

En tanto, descartó a Martín Campaña como refuerzo para ocupar el lugar de José de Jesús Corona, futbolista de quien analizan su continuidad. “Se tomará una decisión al terminar el torneo”.

Robert Dante detalló lo que necesitan de un refuerzo para que pueda sumarse a una plantilla que mantiene la ilusión de volver a ser campeón de Liga. "No es tan fácil, en el fútbol hay jugadores aptos para clubes o selección, hay jugadores que son unos para ciertos clubes, el carácter logra sacar adelante al jugador, hay jugadores que se adaptan y no todos soportan la presión, no es tan fácil, no conozco jugador que no quiera venir, solo alguien del , el tema es elegir al jugador idóneo".