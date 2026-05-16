Goal.com
En directoEntradas
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Rob DieperinkImago
GOAL

Traducido por

«Si Rob Dieperink quiere meterse con alguien, que se meta con Danny Makkelie»

El viernes por la noche, el programa «Vandaag Inside» comentó la noticia sobre el árbitro Rob Dieperink. Johan Derksen, René van der Gijp y Hélène Hendriks participaron en el debate.

Derksen fue el primero en hablar: «Si este árbitro quiere meterse con alguien, que sea con Danny Makkelie, no con un chico en un hotel».

Hendriks recordó que el caso fue archivado, pero Derksen insistió: «Le hizo insinuaciones; nadie se queja si no hay un golpe en el trasero».

Van der Gijp prefiere no pronunciarse: «Me alegro de haber nacido en otra época, sin móviles; creo que me habrían llevado cuatro veces a la semana en un furgón policial».

«Hay que ser cautelosos: te detienen y te deportan. Se dijo que tenía una foto, pero el caso se archivó muy rápido y eso me alerta», añade Hendriks.

Derksen lo tiene claro: «Él es la víctima. Si no ha hecho nada, es muy injusto. Supongo que ha pasado algo, porque nadie denuncia por simple diversión».

«Si no es cierto, es muy lamentable, porque su vida ha quedado marcada y en cualquier estadio le silban o le gritan. Es muy lamentable. Hoy en día vivimos en un mundo en el que se reacciona de forma histérica ante cualquier incidente», concluye Derksen.

Anuncios