«Si las conversaciones con el Ajax y el PSV van bien, ¿por qué no?»

Ismaël Baouf fue clave en el ascenso del SC Cambuur a la Vriendenloterij Eredivisie. Se espera que pronto dé el salto a un grande, quizá ya este verano.

En una entrevista con el Algemeen Dagblad, el defensa de 19 años admite: «Me gustaría ayudar al Cambuur un año más en la Eredivisie, pero si Ajax o PSV se interesan y las conversaciones van bien, ¿por qué no?».

El año pasado se proclamó campeón mundial con la sub-20 de Marruecos y en marzo debutó con la absoluta. Su gran premio podría ser el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

«Si dependiera de mí, iría sin duda; es el sueño de cualquier chico jugar un Mundial», afirma Baouf, que aún espera debutar con el equipo semifinalista en 2022.

Además, Mohamed Ouhabi, quien dirigió a la sub-20 campeona del mundo en octubre, ahora es el seleccionador absoluto.

«Quizá eso ayude un poco en el proceso de selección, pero al final lo que cuenta es lo que demuestras sobre el terreno de juego. Espero tener la oportunidad», concluye el central del Cambuur.

Su contrato con el recién ascendido de Leeuwarden vence en 2028, con opción a una temporada más, y Transfermarkt lo valora en 2,5 millones de euros.