Si dos selecciones empatan en todo, ¿qué criterio decide su pase a dieciseisavos?

La FIFA ha cambiado el sistema de clasificación para el Mundial 2026, que tendrá 48 selecciones.

A los primeros y segundos de cada grupo se sumarán los ocho mejores terceros, en una lucha que se decidirá por goles, tarjetas y detalles finales.

Como señala el diario español «Marca», el tercer puesto ya no elimina, sino que puede abrir la puerta a los dieciseisavos.

Según el reglamento de la FIFA, pasan directamente los dos primeros de cada uno de los doce grupos (24 equipos), y las ocho plazas restantes se asignan a los mejores terceros.

Para definir a estos equipos se usan varios criterios: puntos, diferencia de goles, goles a favor, juego limpio (tarjetas) y, de persistir el empate, el ranking de la FIFA previo al torneo.

El juego limpio resulta decisivo: una amonestación en los últimos minutos puede cambiar el destino de un equipo.

Cada tarjeta resta puntos en la clasificación general, por lo que la disciplina se vuelve tan decisiva como el juego.

Si persiste el empate tras aplicar todos los criterios, se usa la última clasificación internacional de las selecciones como desempate final.

Así, cada partido de la fase de grupos se vuelve decisivo: un gol tardío en Dallas o una tarjeta en Atlanta pueden cambiar por completo el panorama de las eliminatorias.