Shubair, indignado: «La liga egipcia adolece de dos fenómenos absurdos»

El periodista Ahmed Shubair ha declarado este lunes que la Primera División egipcia está siendo testigo de dos fenómenos absurdos esta temporada.

Shubair dijo en su programa de radio: «Hay dos fenómenos absurdos en la Liga Egipcia. El primero es que la mitad de los entrenadores se sientan en las gradas debido a las sanciones».

Y continuó: «Cada vez que veo un partido, encuentro a dos entrenadores en las gradas; en otro partido, encuentro a un entrenador en las gradas y a otro en el banquillo, y luego ocurre lo contrario en el siguiente partido».

Y añadió: «Las expulsiones de entrenadores se han vuelto muy frecuentes, y hoy en día, como entrenador, eres un ejemplo para el equipo y para tus jugadores; si tú mismo estás haciendo todas estas protestas y provocando crisis y problemas, ¿qué va a hacer el jugador?».

Cabe recordar que Nabil El-Kouki, el entrenador del Al-Masry, se sentó ayer en las gradas durante el partido que terminó con la victoria del Zamalek por 1-4, en cumplimiento de la sanción de suspensión por su expulsión.

Y añadió: «La segunda fenómeno, que es el más ridículo que puedes ver en tu vida, y que solo veo en los estadios egipcios, ya que en todos los demás estadios no veo eso en absoluto. Cuando se pita un penalti, ves a un jugador del equipo al que se le ha concedido el tiro sentado en el punto de penalti, no por optimismo, sino para cavar debajo del balón y evitar que el jugador del equipo contrario lo lance con precisión».

Y continuó: «Es sabido que el balón debe colocarse en el mismo punto para ejecutar el penalti, pero debido a eso vemos que muchos balones salen fuera de la portería, e incluso a veces llegan a las gradas, en condiciones precarias, sobre todo porque los campos, en esencia, no están en las mejores condiciones».

Shouber pasó a hablar del puesto de delantero en el Al Ahly, afirmando que la queja parece ilógica, dado el surgimiento de una serie de jóvenes talentos que están empezando a hacerse un nombre con fuerza tanto dentro como fuera de Egipto.

Señaló que el equipo cuenta con jugadores prometedores capaces de aportar un plus, lo que hace que esa queja sea cuestionable, sobre todo con el brillante rendimiento de algunos jóvenes jugadores últimamente.

Destacó el fichaje del joven delantero Hamza Abdelkarim por el Barcelona, y señaló que Bilal Attia está a punto de dar el salto al fútbol profesional en España.

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