Sherida Spitse sorprende en el plató de la NOS: «Si esto no da que hablar…»

La primera parte de Brasil-Noruega en octavos del Mundial no ha sido nada del otro mundo, según el análisis de la NOS. Pero Sherida Spitse se pasa de la raya con su comentario.
Por ahora, el encuentro se basa en contraataques. «Si Cruijff se ha revolcado en su tumba tras el partido de Holanda contra Marruecos, Pelé también lo hará esta noche», afirma Pierre van Hooijdonk.
«Es solo un Brasil que juega al contraataque. De ese equipo que tantas veces nos encantó por su frívolo juego ofensivo, ya no queda nada. Este es el toque italiano de Ancelotti», concluye Van Hooijdonk.
«Tienen muchísima calidad, pero también miedo de arriesgar. Como tantos otros», añade. Youri Mulder critica a Noruega: «Ese juego de pases te hace perder la cabeza. Tienes a Sørloth y a Haaland, y hasta los tiros libres son cortos… ¿Qué piensan? ¿No deben ir hacia delante y marcar?».
Spitse va aún más lejos: «El ritmo del fútbol femenino, ¿eh?». El presentador Gert van ‘t Hof se queda atónito: «¿¡Qué estás diciendo?! ¡Sherida Spitse!».
«Siempre tenemos algo de lo que quejarnos, pero esto tampoco está nada bien», añade Spitse. «Si esto no da que hablar…», concluye Van ‘t Hof.