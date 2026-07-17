Shaqueel van Persie usará una camiseta que encantará a su padre, Robin

El Feyenoord presentó este viernes la nueva camiseta de visitante para la temporada 2026/27. El equipo de Róterdam usará un uniforme azul claro en sus partidos fuera de casa.

El diseño rinde homenaje a la temporada 2001/02, cuando el equipo, dirigido por Bert van Marwijk, conquistó la Copa de la UEFA.

Shaqueel van Persie, por tanto, vestirá un uniforme inspirado en los años en que su padre, Robin, inició su exitosa carrera.

El pantalón es blanco y los calcetines, a juego con la camiseta.

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