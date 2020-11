Sergio Ramos: "Por supuesto que tiraría el próximo penalti. Si no tuviese esa confianza, no sería yo"

El central, en un vídeo de la RFEF, asegura que si no se sintiese capacitado, dejaría que otro compañero lanzase la pena máxima.

Sergio Ramos, central y capitán de la selección española de fútbol, ha hablado en un vídeo de la RFEF, previo al encuentro que disputará 'La Roja' ante , y en el que a los de Luis Enrique solamente les vale la victoria si quieren estar en la Final Four de la Nations League.

Además de su renovación con el , el tema candente que rodea al central son los dos penaltis que falló ante . El de Camas no tiene dudas de que si volviese a surgir la opción de lanzar desde los once metros, tomaría la responsabilidad otra vez. “Por supuesto que tiraría el próximo penalti. Si no tuviese esa confianza, no sería yo. Si siento que no estoy capacitado, dejaría que lo tirase otro compañero”, dice el central.

Con respecto al encuentro ante los alemanes, Ramos no duda de calificarlo como una final. "Es un partido único, es una final. Nos jugamos estar en la Final Four y qué mejor manera, dependiendo de nosotros mismos, saber que tenemos que ganar y hacerlo ante una grandísima selección, una de las favoritas para ganarlo siempre todo. Para nosotros es una oportunidad única de demostrar lo que queremos conseguir y hacia dónde queremos ir".