Sergio Padt regresa a la Eredivisie

Sergio Padt ya es oficialmente jugador del FC Utrecht, según ha informado la directiva del club este viernes en su página web. El guardameta de 36 años, que recientemente rescindió su contrato con el Ludogorets búlgaro, firma en De Galgenwaard hasta mediados de 2028.

«Hace 12,5 años ya quería ir al FC Utrecht. Al final no se concretó, pero siempre he tenido muy buenas sensaciones con este club. Que ahora, tantos años después, se haga realidad de todos modos, me hace inmensamente feliz y orgulloso», celebró Padt tras la firma de los contratos.

Padt vivió una etapa exitosa en el Ludogorets, ya que conquistó nada menos que cuatro títulos de liga. El experimentado portero dejó al gran club de Bulgaria con 152 partidos a sus espaldas.

El guardameta perdió su puesto en el once inicial y decidió entonces dejar el Ludogorets. «A los niños tampoco les hizo mucha gracia. Pero era lo mejor: si el club quiere prescindir de ti, lo mejor es intentar alcanzar un acuerdo de mutuo acuerdo. De lo contrario, te lo ponen difícil. Es la primera vez en mi carrera que termina así, con una rescisión. Y de repente te quedas sin club», declaró esta semana a RTV Noord.

El nuevo fichaje del FC Utrecht pasó por la cantera del Ajax y más tarde jugó en el Go Ahead Eagles y el KAA Gent. Sus años más exitosos fueron en el FC Groningen, con la conquista de la Copa de los Países Bajos Eurojackpot en 2015 como punto culminante absoluto.

Padt jugó cinco veces con la sub-21 de Países Bajos y formó parte en varias ocasiones de la convocatoria de la selección neerlandesa. «Con su experiencia y cualidades, supone un refuerzo para las posiciones de portero del FC Utrecht, especialmente tras la salida de Michael Brouwer», se puede leer en el comunicado de prensa del FC Utrecht.

Vasilios Barkas es desde hace tiempo el primer portero en De Galgenwaard, por lo que a Padt le espera una dura lucha por el puesto. Es probable que el fichaje debute este domingo en una convocatoria para el partido a domicilio ante el Excelsior.