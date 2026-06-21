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Muhammad Sharaf Eldeen

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Seleccionador de Japón: «La victoria sobre Túnez no significa nada»

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H. Moriyasu
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Moriyasu se centra en el partido contra Suecia

El seleccionador de Japón, Hajime Moriyasu, celebró la goleada (4-0) ante Túnez en el partido 1000 de la historia del Mundial.

En la rueda de prensa posterior, afirmó: «Nuestros jugadores han estado maravillosos. Estoy muy orgulloso de cómo ejecutaron el plan, especialmente en ataque. Controlamos el partido y marcamos goles preciosos».

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Sobre sus decisiones tácticas, destacó la de colocar a Daichi Kamada como segundo delantero: «Los jugadores que elegí para armar el equipo fueron clave. Traje a Kamada como centrocampista defensivo, pero hoy lo puse como segundo delantero para sacar lo mejor de él, y funcionó: marcó un gol».

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Y añadió: «No se limitó a ser un punto de apoyo, sino que se adelantó hasta el tercio ofensivo y dio un gran impulso al equipo».

Moriyasu, en declaraciones al Japan Times, añadió: «Esta victoria es importante, pero aún no significa nada. Estamos centrados en el próximo partido contra Suecia. Nuestro objetivo es avanzar en el torneo paso a paso, y seguiremos trabajando con el mismo espíritu».

La victoria más amplia de Japón en Copas del Mundo le otorga 4 puntos y el segundo lugar del Grupo F, por diferencia de goles sobre Países Bajos; Túnez queda eliminada y Suecia es tercera con 3 puntos.

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