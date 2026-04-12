Seleccionador de Irak: «Vivimos un momento de gran emoción» en México

En un repaso dramático del camino de los «Leones del Éufrates» hacia el Mundial 2026, el segundo entrenador Rob Stanton (54 años) describió los factores psicológicos y profesionales que llevaron a Irak a vencer 2-1 a Bolivia en la final de la repesca.

En declaraciones a la web «Football 360», Stanton describió el camino hacia la clasificación como «un desafío a lo imposible», pues en cada fecha FIFA solo contaban con una opción: «ganar o irse».

Hubo lágrimas en el vestuario.

Tras el pitido final en México, relató una euforia que contagió a jugadores y directivos.

El técnico australiano recordó su charla con el portero Ahmed Basil, quien lo calificó como «el momento más grande de su vida», y destacó que el cuerpo técnico extranjero se centró en canalizar esa emoción hacia la profesionalidad.

El grupo de la muerte

Tras un camino arduo que incluyó un penal decisivo ante Emiratos Árabes Unidos en el minuto 107 y complicaciones logísticas por la situación regional, Irak se prepara para enfrentar a Francia, Noruega y Senegal en la fase final.

Stanton cree que la presión psicológica ya desapareció tras el pase y promete un equipo que jugará “sin límites” para sorprender en la Copa.

Finalmente, afirmó que este logro no es un hecho aislado, sino una “hoja de ruta” para que la presencia iraquí en las grandes citas pase de sueño a realidad habitual.