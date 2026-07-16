Se retrasa la presentación de Marcos Leonardo en el Ajax: este es el motivo

Marcos Leonardo es, desde hace cinco días, jugador del Ajax a falta de confirmación oficial. ESPN informa de que el delantero ha viajado a Brasil para tramitar su visado.

El domingo, Fabrizio Romano confirmó el fichaje, y al día siguiente De Telegraaf informó que el delantero había superado el reconocimiento médico en De Toekomst.

Sin embargo, el Ajax aún no ha oficializado su fichaje. «El club espera el permiso de trabajo de Marcos Leonardo para cerrar definitivamente su incorporación», informa ESPN.

«El delantero voló esta semana desde la concentración del Al-Hilal en Austria a los Países Bajos y ya estuvo en De Toekomst, pero regresó a Brasil para tramitar su visado».

Se espera que regrese el domingo para incorporarse el lunes al primer entrenamiento con sus nuevos compañeros.

Firmará con el Ajax hasta 2031, y el club pagará al Al-Hilal entre 17,5 y 19 millones de euros.

Proveniente del Santos, fichó por el Benfica en 2024 y de ahí pasó al Al-Hilal por unos cuarenta millones de euros.

A pesar de su lucrativo contrato en Arabia Saudí, aceptó reducir sus ingresos para regresar a Europa.

En 82 partidos con el Al-Hilal marcó 48 goles, lo que lo convierte en uno de los delanteros más productivos de la liga saudí.