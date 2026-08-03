¿Se queda o se va? Al Hilal toma una decisión determinante sobre Núñez

La junta directiva del Al-Hilal saudí decidió permitir la salida del delantero uruguayo Darwin Núñez, en calidad de cedido, después de que entrara el mes de agosto sin que el club recibiera ninguna oferta adecuada para vender al jugador de forma definitiva.

Varios medios saudíes confirmaron que el entorno del jugador y el club exploraron durante el último periodo diversas opciones para su salida, pero todos los intentos fracasaron, por lo que el Al-Hilal comienza ahora a buscar un club que pueda incorporar al delantero en calidad de cedido, asumiendo la mayor parte posible de su elevado salario.

El diario "Sport" señaló que se espera que responsables del Al-Hilal viajen a Turquía durante esta semana para abrir canales de negociación con uno de los grandes clubes turcos, mientras que el jugador sigue contando con el interés de clubes de la Premier League inglesa y de Portugal.

El nombre de Núñez también fue ofrecido al Barcelona, aunque hasta el momento no se ha dado ningún paso práctico en esa dirección, pese a que el club catalán mantiene contactos con el Al-Hilal por el fichaje de João Cancelo.

A pesar de la participación de Núñez en la concentración del Al-Hilal, celebrada en Austria, el jugador no entra en los planes de futuro del club. Lo mismo ocurre con Karim Benzema, cuya continuidad no desea la directiva, aunque el delantero francés se aferra a permanecer en Arabia Saudí y no quiere marcharse.

En cuanto a Núñez, no logró adaptarse a la vida en Arabia Saudí, por lo que el Al-Hilal prefiere su regreso a Europa para recuperar su nivel y su valor de mercado, de cara a venderlo dentro de un año.

El Al-Hilal había fichado al delantero uruguayo procedente del Liverpool por 55 millones de euros, después de que el club inglés pagara anteriormente 85 millones de euros para incorporarlo desde el Benfica, aunque su experiencia en la Premier League no fue estable.

Darwin Núñez estuvo cerca de unirse al Barcelona cuando era jugador del Almería. En aquel momento, el club catalán presentó una oferta baja y estuvo a punto de cerrar el traspaso, pero el Benfica logró ficharlo por 25 millones de euros.