«Se podría decir que Marco van Basten me ha complicado bastante la vida»

El Algemeen Dagblad publica una extensa entrevista con el cómico Peter Pannekoek, de 39 años, en su edición sabatina. Con el periodista Sjoerd Mossou habla de su pasión por el fútbol.

Durante la charla surge su apellido. «¿Sabías que “pannenkoek” dejó de usarse como insulto por un tiempo?».

«Hasta que Marco van Basten, como entrenador del Ajax, fue abucheado de repente por un aficionado, ¿te acuerdas? Ahí lo tuve: insultar con “pannenkoek” volvió de moda».

«Podría decirse que Van Basten me ha complicado la vida», bromea Pannekoek.

Mundial 2026

Asistió a muchos partidos en la última Eurocopa, pero este verano no seguirá a la selección holandesa a Estados Unidos. Aun así, no se suma al boicot.

«Pedir un boicot me parece muy cobarde. Un futbolista entrena desde niño para llegar a un Mundial. ¿Debe renunciar a ese sueño por las polémicas en Estados Unidos? Si te parece tan grave, hay una solución: no lo veas», opina Pannekoek.

Él, desde luego, verá los partidos por televisión. «Sin duda, por eso no pido el boicot. El sacrificio de no verlos sería demasiado grande. Soy sincero».