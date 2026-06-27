Se da a conocer el sustituto de Messi ante Jordania

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, ha decidido dejar a Lionel Messi en el banquillo al inicio del partido contra Jordania, mañana domingo por la mañana (hora de Greenwich), en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

Scaloni busca darle descanso a Messi tras asegurar el primer lugar del Grupo 10 y conocer a su próximo rival: Cabo Verde, segundo del Grupo 8.

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Su ausencia permitirá a Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, debutar como titular en este Mundial y formar la delantera junto a Lautaro Martínez, según el periodista Gastón Edel.

Álvarez ya ingresó como suplente de Martínez ante Argelia (3-0) y Austria (2-0), en los minutos 55 y 64, respectivamente.

Scaloni confirmó en la víspera del amistoso ante Jordania: «Leo empezará en el banco. Ya tengo el once, pero no lo anuncio aquí».

Explicó que la medida busca dosificar el esfuerzo de Messi tras asegurar la clasificación y añadió que el encuentro «sirve para probar jugadores y dar minutos a los suplentes».



