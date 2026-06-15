Se avecina humo blanco: este será el sucesor de Robin van Persie en el Feyenoord

Sipke Hulshoff (51) será presentado pronto como nuevo entrenador del Feyenoord. El icono del club, Giovanni van Bronckhorst, será su asistente en De Kuip.

Así lo adelantó este lunes Feyenoord Transfermarkt. «Solo restan detalles sobre cómo funcionará este tándem; lo más probable es que trabajen juntos», añadió.

El club desea presentarlos cuanto antes para que lideren el equipo desde el inicio de la temporada.

La plantilla iniciará la pretemporada a finales de junio: el primer entrenamiento está fijado para el lunes 29.

La primera semana culminará con un amistoso. La gira empezará el sábado 4 de julio en el Krommedijk ante el FC Dordrecht (14:30 h).

Hulshoff conoce bien al club, pues entre 2022 y 2024 fue asistente de Arne Slot antes de seguirlo al Liverpool.

Van Bronckhorst, fiel a sus orígenes, jugó y entrenó en el club, y es un icono para la afición.