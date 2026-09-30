Un informe periodístico reveló, este miércoles, la verdad sobre la retirada de Cristiano Ronaldo del fútbol internacional con Portugal, tras su crisis con el director técnico, Jorge Jesus.

Cristiano abandonó la concentración de la selección portuguesa, situada en Dinamarca, antes del enfrentamiento entre ambas selecciones mañana, en la Liga de Naciones de la UEFA, después de las declaraciones del entrenador, en las que afirmó que Ronaldo no será titular mañana, y que no cambiará ninguna decisión técnica por un solo jugador.

Y tras su repentina salida de la concentración de entrenamiento de la selección portuguesa, el Don dirigió un mensaje en el que dijo: "Después de la rueda de prensa del seleccionador, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar la concentración de entrenamiento. Informaré al pueblo portugués, en el momento oportuno, sobre la verdad de las razones que me llevaron a abandonar la selección nacional a la que siempre me he dedicado. Ahora es el momento adecuado para desearle a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción, todo lo mejor".

Tras ese mensaje aumentó la polémica sobre su futuro con Portugal, ya que algunos lo consideraron una insinuación de su retirada internacional, mientras que otros opinan que todos deben esperar para conocer la verdad.

Por su parte, el diario portugués "O Jogo" destapó una sorpresa estruendosa sobre el futuro de Cristiano con la selección de Portugal.

El diario afirmó: "Cristiano Ronaldo ha tomado una decisión irreversible: no volverá a representar a Portugal. Y el partido contra Gales fue su último partido con la selección nacional".