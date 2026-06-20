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Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Scholes: La popularidad de Vinícius ha sido injusta para Koné

Vinicius Junior
M. Cunha
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Una elección extraña

Paul Scholes, leyenda del Manchester United, criticó que Vinicius Junior, estrella de Brasil, recibiera el premio al mejor jugador del partido contra Haití en el Mundial 2026.

La ‘seleção’ venció 3-0 a Haití en la segunda jornada del grupo.

En declaraciones a «AS», Scholes afirmó: «Sinceramente, no entiendo que se le haya dado el premio al mejor del partido a Vinicius, no lo entiendo en absoluto. Si ahora estuviera en el lugar de Matheus Cunha en el vestuario, le haría algunas preguntas serias».

Y añadió: «¿Me estás diciendo que un jugador que marca dos goles en un partido del Mundial y decide el encuentro se va sin el premio al mejor del partido? Para mí, eso no tiene sentido».

Reconoce que Vinicius fue peligroso y dinámico, pero insiste: «Los partidos se deciden por momentos, y esta noche los más importantes fueron de Cunha».

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Y añadió: «Konya marcó un doblete y dio lo que se le pedía cuando Brasil necesitaba goles; fue el jugador que influyó más directamente en el marcador. Para mí, eso es lo que deben reconocer este tipo de premios».

A veces parece que algunos ganan premios por su nombre o popularidad, no por lo que hacen en el campo. Si ese mismo partido lo hubiera jugado un futbolista menos conocido, no estaríamos hablando de esto.

Y concluyó: «La verdad es muy sencilla: Konya marcó dos goles, ayudó a Brasil a conseguir una victoria cómoda y, en mi opinión, fue el jugador más destacado sobre el terreno de juego. Y lo diré con toda claridad: puede que Vinícius Júnior se haya llevado el trofeo, pero Konya fue el verdadero hombre del partido».

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