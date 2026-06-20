Paul Scholes, leyenda del Manchester United, criticó que Vinicius Junior, estrella de Brasil, recibiera el premio al mejor jugador del partido contra Haití en el Mundial 2026.

La ‘seleção’ venció 3-0 a Haití en la segunda jornada del grupo.

En declaraciones a «AS», Scholes afirmó: «Sinceramente, no entiendo que se le haya dado el premio al mejor del partido a Vinicius, no lo entiendo en absoluto. Si ahora estuviera en el lugar de Matheus Cunha en el vestuario, le haría algunas preguntas serias».

Y añadió: «¿Me estás diciendo que un jugador que marca dos goles en un partido del Mundial y decide el encuentro se va sin el premio al mejor del partido? Para mí, eso no tiene sentido».

Reconoce que Vinicius fue peligroso y dinámico, pero insiste: «Los partidos se deciden por momentos, y esta noche los más importantes fueron de Cunha».

Y añadió: «Konya marcó un doblete y dio lo que se le pedía cuando Brasil necesitaba goles; fue el jugador que influyó más directamente en el marcador. Para mí, eso es lo que deben reconocer este tipo de premios».

A veces parece que algunos ganan premios por su nombre o popularidad, no por lo que hacen en el campo. Si ese mismo partido lo hubiera jugado un futbolista menos conocido, no estaríamos hablando de esto.

Y concluyó: «La verdad es muy sencilla: Konya marcó dos goles, ayudó a Brasil a conseguir una victoria cómoda y, en mi opinión, fue el jugador más destacado sobre el terreno de juego. Y lo diré con toda claridad: puede que Vinícius Júnior se haya llevado el trofeo, pero Konya fue el verdadero hombre del partido».