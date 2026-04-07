Scholes insta al Manchester United a desprenderse de Mazraoui

La leyenda del Manchester United, Paul Scholes, ha desatado una gran polémica con sus últimas declaraciones, en las que esbozaba los contornos de una inminente «masacre futbolística» en Old Trafford, al incluir al internacional marroquí Nasser Mazraoui en la lista de jugadores de los que, en su opinión, habría que desprenderse durante el próximo mercado de fichajes de verano.

Estas declaraciones llegan en un momento en el que los «Diablos Rojos» están viviendo un notable resurgimiento técnico bajo la dirección del entrenador interino Michael Carrick, quien ha llevado al equipo al tercer puesto de la Premier League, acercándose a asegurar el regreso a la Liga de Campeones.

Mezraoui en la cuerda floja

Durante su participación en el podcast «The Good, The Bad & The Football», Scholes se mostró inusualmente franco con respecto a la actual plantilla del equipo, y su opinión sobre Nasser Mazraoui fue tajante.

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A pesar de la flexibilidad táctica que ha demostrado el jugador marroquí desde su llegada, Scholes consideró que esta dispersión en las posiciones no beneficia a las grandes ambiciones del club.

Scholes justificó su postura sobre la venta de Mazraoui diciendo: «No sé cuál es su posición exacta; a veces se le ha utilizado como central derecho. No creo que encaje en el sistema actual del equipo, y quizá haya llegado el momento de que se marche para dar paso a opciones más especializadas».

Los observadores consideran que la visión de Scholes refleja su deseo de construir una defensa caracterizada por la fuerza física y la velocidad implacable, lo que también le ha llevado a pedir la salida de otros nombres como Harry Maguire (que ha renovado su contrato), Lennie Yoro y Patrick Dorgu.

Ocho nombres en la guillotina

Las críticas de Scholes no se limitaron a Mazraoui, sino que abarcaron una larga lista de jugadores que, en su opinión, no están a la altura de la competición por el título de la «Premier League» o la Liga de Campeones.

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La lista de «salidas» propuesta incluía:

Defensa: Nasser Mazraoui, Harry Maguire, Lennie Yoro, Patrick Dorgu y Luke Shaw (debido a sus recurrentes lesiones).

Centro del campo y ataque: Casemiro (que ha confirmado su marcha), Mason Mount, Manuel Ogarti y Joshua Zirkzee.

Estabilidad en la portería

Por su parte, Cal Scholes elogió al joven portero Sene Lamin, considerándolo el verdadero punto de inflexión en la estabilidad de los resultados tras un periodo de irregularidad con André Onana.

También insistió en la necesidad de mantener a Matthijs de Ligt como pilar fundamental de la defensa, considerándolo la opción más adecuada para el futuro en comparación con Maguire.

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