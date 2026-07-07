Scherer denuncia la incoherencia del arbitraje en el Egipto-Argentina

La leyenda del fútbol inglés Alan Shearer criticó las decisiones del árbitro del partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Egipto y Argentina, especialmente la anulación de un gol egipcio.

Egipto, que perdía 2-0, terminó eliminado 2-3 tras decisiones arbitrales polémicas del francés François Litxer.

Shearer reaccionó a un tuit del experto arbitral de la BBC, Dale Johnson, quien afirmó que esa anulación contradecía el criterio aplicado en el torneo.

Johnson escribió: «La anulación del gol de Egipto no se ajusta en absoluto a la forma en que se han arbitrado los partidos de este Mundial. No se pueden pasar por alto los contactos leves a lo largo de todo el torneo y luego anular un gol tras una revisión del vídeoarbitraje por un tirón muy leve de la camiseta».

Shearer compartió esa visión y denunció la falta de coherencia: «O las dos son falta o ninguna; nos dijeron que el VAR no volvería a arbitrar».

Se refiere al gol anulado a Mostafa Zico por una falta sobre Marwan Attia y a la validación del tercer tanto de Enzo Fernández, pese a las dudas sobre un posible penalti a favor de Egipto.

Sus palabras llegaron tras las protestas de la delegación egipcia, que reclamó tanto el gol del empate argentino —por posible falta previa— como la anulación del tanto de Egipto por un ligero agarrón.

La polémica reavivó las críticas sobre los criterios de intervención del vídeo y reforzó las peticiones de una interpretación unificada para garantizar la coherencia del torneo.