La selección de Argentina entra en una etapa desconocida, ya que la retirada internacional de la leyenda Lionel Messi supone un punto de inflexión en la historia de la Albiceleste.

El diario AS señaló que la selección argentina deberá afrontar los próximos retos, y a la cabeza de ellos, resolver el futuro de su entrenador Lionel Scaloni.

Scaloni se ha convertido en el eje del proyecto principal de la Albiceleste tras la retirada de Messi, y Argentina teme que el final del técnico con la selección absoluta también esté cerca, por lo que la Federación Argentina sueña con renovar su contrato.

"Seguiré hasta diciembre, y después hablaré con el presidente de la Federación. La idea es parar y descansar un poco". Así habló Scaloni en la rueda de prensa tras la final del Mundial, y el impacto de sus declaraciones fue tremendamente sorprendente.

Días después, el ambiente se calmó con la aparición de información que apuntaba a que el director técnico y su cuerpo técnico seguirían al frente del proyecto hasta la próxima edición de la Copa América.

En realidad, el temor a una posible salida de Lionel Scaloni comenzó tras la retirada de Messi, ya que la ausencia de los líderes genera preocupación, pero en ningún caso debe poner en duda la calidad de la actual lista de jugadores, que todavía cuenta con un buen número de campeones del mundo.

Con un contrato vigente hasta el mes de diciembre, Scaloni deberá anunciar oficialmente el 6 de septiembre la lista preliminar para la próxima ventana de partidos amistosos internacionales, y esta será la primera lista sin Lionel Messi.

El director técnico decidirá, a final de año, el siguiente paso, mientras que la Federación Argentina de Fútbol está decidida a renovar el contrato de Scaloni.

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