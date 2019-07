Scaloni: "Fuimos superiores a Brasil"

El técnico argentino habló en conferencia de prensa tras la caída de sus dirigidos frente al local.

Lionel Scaloni no dudó ni un minuto en la conferencia de prensa posterior a la derrota de Argentina ante Brasil, por la semifinal de la Copa América 2019. El entrenador de la Albiceleste aseguró que su equipo fue superior que el dueño de casa y destacó cómo "sienten la camiseta" sus jugadores.

"Sin dudas demostramos que este grupo de jugadores sienten la camiseta como nadie. Dejamos una imagen para el futuro y un camino a seguir muy bueno", señaló el DT que, en la misma línea, agregó: "Fuimos superiores a . Si tomamos conciencia de lo que hicimos hoy, todo lo que venga será positivo".

Por otra parte, el entrenador fue crítico respecto al arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano: "No me gustó la terna arbitral. El cuarto estuvo todo el partido diciéndole a Tagliafico que tenía amarilla, condicionando. Y las jugadas chiquitas siempre fueron para el otro lado. Los penales no lo sé, pero el árbitro no estuvo a la altura". "En el segundo gol va un jugador nuestro al suelo, se escucha un silbato, Foyth se para y por eso me volví loco, un gol invalidado. Igual, fue emocionante lo que hizo el equipo", afirmó.

También, Scaloni repartió elogios para sus dirigidos: "Lo bueno es cuando tenés un grupo de jugadores que tiran todos para el mismo lado y que están a muerte con el cuerpo técnico. Así es mucho más fácil. Para mejorar hay un montón de cosas. En les dije que ningún jugador se tiene que bajar de la Selección, que en todo caso los baje el entrenador de turno. Estos chicos sienten la camiseta".