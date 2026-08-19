El Paris Saint-Germain recibió un duro golpe en el inicio de su andadura en la Ligue 1, después de que el comité de disciplina de la Liga de Fútbol Profesional francesa decidiera sancionar al portugués Nuno Mendes con tres partidos, a raíz de la tarjeta roja que recibió durante el enfrentamiento ante el Lens en la Supercopa de Francia.

Mendes fue expulsado en los últimos minutos del partido entre el Paris Saint-Germain y el Lens, tras un codazo a Michal Skoras, lo que llevó al árbitro Jérémy Pignard a mostrarle la tarjeta roja al lateral portugués.

Tras su reunión de este miércoles, el comité de disciplina emitió su decisión de sancionar a Nuno Mendes con tres partidos efectivos, lo que significa su ausencia en tres próximos compromisos del Paris Saint-Germain en el arranque de la Ligue 1, ante el Rennes, el Lille y el Mónaco, respectivamente.

El Saint-Germain había perdido el título de la Supercopa de Francia ante el Lens, días después de coronarse en cambio en la Supercopa de Europa a costa del Aston Villa.

Según la cadena RMC, la decisión llegó después de que el Paris Saint-Germain mostrara su descontento con el informe del árbitro Jérémy Pignard tras el partido, al considerar que la descripción del incidente fue demasiado severa.

El árbitro había descrito la entrada de Nuno Mendes como un "golpe violento fuera del juego", algo que provocó el asombro del lado parisino, que consideró que el juego ya se había reanudado en el momento del incidente, y que el lateral portugués se disponía a arrancar por detrás de la defensa del Lens antes de ser obstaculizado por Skoras.

A pesar de los argumentos del club parisino, esas circunstancias no impidieron que el comité de disciplina emitiera la sanción de tres partidos.

Nuno Mendes había saltado al terreno de juego poco antes de cumplirse la hora de partido, cuando el Paris Saint-Germain iba por detrás con un gol sin respuesta, pero no logró cambiar el desarrollo del encuentro, antes de abandonar el campo expulsado en los últimos minutos.

Se espera que el técnico Luis Enrique recurra al francés Lucas Digne para suplir la ausencia de Mendes, después de que el club lo fichara durante el mercado de fichajes de verano para ser el recambio directo del lateral portugués.

Digne había sido titular en el último enfrentamiento ante el Lens, antes de que Nuno Mendes tuviera la oportunidad de participar en la segunda parte, pero su expulsión devolverá al jugador de la selección francesa al once titular durante los tres próximos partidos.

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