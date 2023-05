San Diego, nueva franquicia de MLS: Dueños, DT y cuándo debutan

La Major League Soccer llegará a San Diego con nueva franquicia para el 2025.

San Diego tendrá futbol de la Major League Soccer. Don Garber, comisionado de la MLS, confirmó a la localidad de California como casa del equipo número 30, franquicia de expansión, con nombre e imagen por anunciar.

La misma será propiedad del multimillonario egipcio Mohamed Mansour, Sycuan Band of the Nacion Kumeyaay, Brad Termini de Zephyr Partners, Tom Vernon y Dan Dickinson de Right to Dream y el pelotero de los Padres de San Diego de Major League Baseball, Manny Machado.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a San Diego a Major League Soccer como nuestro equipo número 30. Durante muchos años hemos creído que San Diego sería un excelente mercado de la MLS debido a su energía juvenil, su gran diversidad y el hecho de que el fútbol es una parte esencial de la vida cotidiana de tantas personas. Mohamed Mansour y la tribu Sycuan tienen una increíble visión para construir un club que inspirará y unirá a los fanáticos del futbol en toda la ciudad y la región", explicó Garber.

Aunque parecía que dicha franquicia sería para Las Vegas, fue San Diego quien ganó la carrera y jugará a partir de 2025 en el Snapdragon Stadium, que será sede del partido de la Selección de México contra Camerún en junio y uno de los estadios de la Copa Oro del 2023, donde Diego Cocca está obligado al título en manos de Estados Unidos.

La de San Diego es la décima franquicia de expansión después de haberse incorporado Atlanta United, Minnesota United, LAFC, FC Cincinnati, Inter Miami, Nashville SC, Austin FC, Charlotte FC y St. Louis City SC a MLS.

San Diego Loyal, equipo encabezado por Landon Donovan, no forma parte del proyecto del equipo de San Diego, que tendrá como director ejecutivo a Tom Penn, expresidente del LAFC de Carlos Vela.