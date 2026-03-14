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Genoa CFC v UC Sampdoria - Coppa ItaliaGetty Images Sport

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Sampdoria - Venezia 0-0: el marcador

Los blucerchiati frenan en Marassi al potente Venezia en un partido complicado, bajo un diluvio. Un punto importante para Lombardo en su debut como entrenador.

Sampdoria - Venezia (0-0 al descanso)


SAMPDORIA (3-4-2-1): Martinelli; Palma, Hadzikadunic (1' de la segunda parte, Ferrari), Viti; Di Pardo, Esposito, Conti (35' de la segunda parte, Ricci), Cicconi; Begic (40' de la segunda parte, Pafundi), Cherubini, Brunori (40' de la segunda parte, Soleri). Entrenador: Lombardo.


VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Hainaut, Schingtienne, Svoboda; Sagrado, Dagasso (18' 2.ª parte Casa), Doumbia, Busio, Franjic; Pérez, Adorante (18' 2.ª parte Lauberbach). Entrenador: Stroppa

Serie B
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SAM


Árbitro: Feliciani, de la sección de Teramo


Amonestados: 25' de la segunda parte Begic (S), 35' de la segunda parte Conti (S),


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