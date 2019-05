Salinas no se va y se quedará como presidente de The Strongest

El empresario boliviano dio marcha atrás a su intento de renuncia y decidió quedarse en el club paceño hasta que concluya su periodo.

El presidente de The Strongest, Henry Salinas, habría dado marcha atrás a su decisión de renunciar al club y continuará como titular de la institución hasta la conclusión de su mandato en 2020.

Javier Hinojosa, directivo del club, informó que habló con Salinas y él le comunicó que seguiría al frente de la institución y que no renunciaría a su condición de presidente.

"Para tranqulidad de la familia gualdinegra Henry Salinas decidió dar un paso al costado de la decisión de retirarse de The Strongest él me comunicó que se va a quedar en The Strongest al mando", aseguró Hinojosa.

Salinas se reunió con directivos de club y el domingo anunció su alejamiento del club porque se sentía cansado del maltrato de los hinchas.

"Se ha hecho un abuso de las redes sociales para atacar a Salinas y el estaba muy dolido y eso llevó a la decisión que inicialmente tomó de dejar el club pero el apoyo del directorio y de los hinchas que le brindamos el respaldo pudo tener un buen resultado", dijo Hinojosa.

Salinas seguirá al frente del club un año más y luego se procederá a la elección del nuevo titular atigrado.